Abbruch kostet Medaille: Wut und Frust – deshalb sind die deutschen Skispringer so sauer
1
Skispringer im Schneetreiben: Philipp Raimund (li.) und Andreas Wellinger. Foto: IMAGO/NTB

Eine umstrittene Entscheidung der Jury kostet Philipp Raimund und Andreas Wellinger im Schneechaos von Predazzo die Chance auf eine Olympia-Medaille – die Aufregung ist groß.

Hätte man dem deutschen Skisprung-Team vor den Winterspielen versprochen, dass es mit einer Goldmedaille im Gepäck nach Hause fahren würde, Bundestrainer Stefan Horngacher und seine Jungs hätten begeistert angenommen. Philipp Raimund ist dann tatsächlich gleich bei der ersten Gelegenheit von der Normalschanze Olympiasieger geworden, glücklich war am Ende aber trotzdem niemand. „Gold überstrahlt natürlich alles“, sagte Horngacher, „aber die beiden vierten Plätze in den Mannschaftsspringen tun richtig, richtig weh.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.