Abbruch kostet Medaille: Wut und Frust – deshalb sind die deutschen Skispringer so sauer

Wut und Frust – deshalb sind die deutschen Skispringer so sauer

1 Skispringer im Schneetreiben: Philipp Raimund (li.) und Andreas Wellinger. Foto: IMAGO/NTB

Eine umstrittene Entscheidung der Jury kostet Philipp Raimund und Andreas Wellinger im Schneechaos von Predazzo die Chance auf eine Olympia-Medaille – die Aufregung ist groß.











Hätte man dem deutschen Skisprung-Team vor den Winterspielen versprochen, dass es mit einer Goldmedaille im Gepäck nach Hause fahren würde, Bundestrainer Stefan Horngacher und seine Jungs hätten begeistert angenommen. Philipp Raimund ist dann tatsächlich gleich bei der ersten Gelegenheit von der Normalschanze Olympiasieger geworden, glücklich war am Ende aber trotzdem niemand. „Gold überstrahlt natürlich alles“, sagte Horngacher, „aber die beiden vierten Plätze in den Mannschaftsspringen tun richtig, richtig weh.“