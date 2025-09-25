Abbau von 13.000 weiteren Stellen: Bosch-Betriebsrat lehnt Sparpaket ab und kündigt „heißen Herbst“ an

Bosch-Betriebsrat lehnt Sparpaket ab und kündigt „heißen Herbst“ an

Abbau von 13.000 weiteren Stellen

1 Bosch-Betriebsrat Frank Sell will gegen das Sparprogramm kämpfen Foto: AFP

Bei den Bosch-Betriebsversammlungen flossen nach der Hiobsbotschaft Tränen. Die Arbeitnehmervertreter fordern, bei der Wettbewerbsfähigkeit nicht nur an Sparprogramme zu denken.











Link kopiert

Der Betriebsrat von Bosch hat die massiven Personaleinsparungen des Unternehmens scharf kritisiert und einen „extrem heißen Herbst“ angekündigt. „Wir werden kämpfen wie die Löwen“, sagte Frank Sell, Gesamtbetriebsratschef der Kfz-Sparte Mobility, des größten Bereichs des Unternehmens. Die Gespräche über den Abbau würden zu den „härtesten Verhandlungen werden, die wir jemals geführt haben“. Zuvor hatte Bosch-Personalchef Stefan Grosch angekündigt, in den kommenden Jahren in Deutschland zusätzlich zu den bisher geplanten Stellenstreichungen 13.000 weitere Arbeitsplätze abbauen zu wollen.