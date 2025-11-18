Ab Donnerstag kann es schneien: Wetterdienst warnt vor Frost im gesamten Landkreis Esslingen

1 Das kommt auf Autofahrer ohne Garage in den kommenden Tagen zu: das morgendliche Eiskratzen am Auto. Foto: lorian Schuh

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist bis Mittwochmorgen mit Temperaturen unter null Grad und Schneeregen zu rechnen. Auch ab Donnerstag könnte es im Kreis Esslingen schneien.











Die Woche hat spürbar kälter begonnen, das Wetter wird nun winterlicher. Im Kreis Esslingen muss man in diesen Tagen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit leichten Schneeschauern und Glätte rechnen – vor allem nachts und in den frühen Morgenstunden. Für Probleme hat der beginnende Winter auf den Straßen im Kreisgebiet bislang nicht gesorgt: Laut einem Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen gab es zwischen Montag und Dienstag keine nennenswerten, witterungsbedingten Unfälle.

Autofahrer sollten jedoch vorsichtig sein. Denn der DWD hat am Dienstagmittag für den gesamten Landkreis eine amtliche Warnung vor mäßigem Frost herausgegeben, die bis Mittwoch, 9 Uhr gilt. Die Temperaturen könnten demnach auf bis zu vier Grad unter Null sinken. Die Empfehlung der Meteorologen lautet: „gegebenfalls Frostschutzmaßnahmen ergreifen“.

Die Blätter sind am Morgen mit Raureif überzogen. In den kommenden Tagen wird es zunehmend winterlich. Foto: dpa/Patrick Pleul

Für Autofahrer bedeutet das, nicht nur Winterräder an ihrem Fahrzeug zu montieren. Besonders wichtig ist in der kalten Jahreszeit nach Angaben des ADAC auch ein ausreichender Frostschutz für den Kühler und die Scheibenwischanlage, um das Einfrieren der Flüssigkeiten in den Leitungen und Behältern zu verhindern.

Ab Donnerstag könnte es in Teilen des Kreises Esslingen schneien

Ebenso sollte man einen Eiskratzer aus Kunststoff griffbereit haben, um die Fahrzeugscheiben rundum vom Eis zu befreien. Aber Achtung: „Es reicht nicht, an der Frontscheibe nur ein kleines Guckloch freizukratzen. Wer dies dennoch tut, muss mit einem Bußgeld von zehn Euro rechnen“, informiert Deutschlands mitgliederstärkster Automobilclub und weist darauf hin: Das Auto müsse auch von Schnee, etwa auf dem Dach und der Motorhaube, befreit werden. Denn der könne sich sonst während der Fahrt lösen und andere Verkehrsteilnehmer behindern.

Es empfiehlt sich, diese Tipps zu beherzigen. Denn in den kommenden Tagen sagen die Meteorologen kaltes, feuchtes Wetter voraus. Nachdem es am Mittwoch zwischenzeitlich etwas milder werden soll, sind ab Donnerstag laut dem DWD auch in den mittleren Lagen Schneeregen oder Schnee, vereinzelt auch zu Glätte erwarten, am Freitag soll es zudem richtig frostig werden – Vorsicht also vor überfrierender Nässe. Selbst in tieferen Lagen ist eine hauchdünne Pulverschneeschicht möglich.