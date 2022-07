1 Im Bereich der aktuellen Mitfahrbänkle-Haltestelle wird eine Haltestelle für die Linie 144 entstehen. Die Ziegelhof-Bewohner Hubert und Rosemarie Windisch wollen den Bus dann nutzen. Foto: /Katja Eisenhardt

Nach sechs Jahrzehnten wird der Hochdorfer Ortsteil in rund eineinhalb Jahren mit der Linie 144 endlich an den Busverkehr angeschlossen. Was denken langjährige Bewohner darüber?















Rosemarie (91) und Hubert (87) Windisch gehören zu den Erstbewohnern des Hochdorfer Ortsteils Ziegelhof. 1966 sind sie von Ludwigsburg dorthin umgezogen. „Damals standen nur ein paar einzelne Häuser, der Rest ist nach und nach vor allem in den beiden Folgejahrzehnten dazugekommen“, erzählt die 91-Jährige. Ihr Mann arbeitete in Stuttgart, fuhr täglich ab Reichenbach mit der Bahn in die Landeshauptstadt. „Vor dem Umzug war klar, dass der nächste Bahnhof fußläufig gut erreichbar sein muss, denn wir hatten beide keinen Führerschein und entsprechend kein Auto“, berichtet Hubert Windisch. Einen Bus zum und vom Ziegelhof gibt es bis heute nicht. Doch von 1. Januar 2024 an – sechs Jahrzehnte nach der Entstehung des Ortsteils – soll eine tägliche Verbindung angeboten werden.