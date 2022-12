1 Für den 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

- In Aalen ist ein Mann von einem Transportcontainer gestürzt und gestorben. Der 42-Jährige arbeitete am Freitagnachmittag gegen 13.45 Uhr auf dem Container auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Wöhrstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er stürzte nach Angaben der Polizei mehrere Meter tief und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Die Polizei ging zunächst davon aus, dass es keine Beteiligung von Dritten gab.