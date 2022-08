1 Der Mann plante, nackt eine Kirche zu betreten. Foto: imago images/Rene Schulz/Johannes Lay/rscp-photo via www.imago-images.de

Die Polizei greif einen splitternackten Mann auf. Offenbar hatte er unter Drogeneinfluss den Plan gefasst, eine Kirch zu besuchen.















Berauscht von Cannabis hat sich ein Mann in der Nacht zum Mittwoch splitternackt auf den Weg in eine Kirche in Aalen gemacht. Der 50-Jährige gab nach Auskunft der Polizei an, einen Joint geraucht zu haben und nun nackt, wie er geboren wurde, ins Gotteshaus gehen zu wollen.

Die Streife brachte den Mann nach Hause. In der Wohnung übergab der 50-Jährige den Polizisten auch noch freiwillig ein Gefäß, welches wohl mit Cannabis gefüllt war.