Aalen: Entlaufenes Känguru von Auto erfasst

Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat am Samstagabend in Aalen mit seinem Audi ein entlaufenes Känguru erfasst, das plötzlich auf die Straße gesprungen war. Das Tier, das aus einem Zirkus ausgebüxt war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Verkehrsteilnehmer der Aalener Polizei gegen 20.40 Uhr gemeldet, dass er im Bereich der Rombacher Straße ein Känguru gesichtet habe. Kurze Zeit später meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer das Tier im Bereich der Bischof-Fischer-Straße.

Wiederum kurz darauf teilte der 21-jährige Audi-Fahrer den Beamten mit, dass im Kreuzungsbereich der Friedhofstraße mit der Rombacher Straße plötzlich ein Känguru auf die Straße gesprungen sei und von seinem Auto erfasst wurde. Das Tier wurde dabei leicht verletzt. Der Besitzer konnte das Känguru wieder einfangen. An dem Audi entstand geringer Sachschaden.