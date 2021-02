1 Die Katze war nach der Tat in einem schlechten Zustand. (Symbolfoto) Foto: imago images/ Cavan Images

Indem ein Unbekannter in Pfullendorf eine Katze mit Diesel übergossen hat, fügte er dem Tier qualvolle Schmerzen zu. Eine Anwohnerin fand das Tier und brachte es in eine Tierarztpraxis.

Pfullendorf - Ein Unbekannter hat in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) eine Katze mit Diesel übergossen und dem Tier damit qualvolle Schmerzen bereitet. Mach Auskunft der Polizei vom Mittwoch, fand eine Anwohnerin die Katze am Dienstag und brachte sie in eine Tierarztpraxis. Das Tier war in einem schlechten Zustand und wurde von einer Tierärztin intensiv behandelt.

Die Katze steht jetzt unter Beobachtung und wird in den nächsten Tagen dem Besitzer zurückgegeben. In der Vergangenheit hat es in der Stadt laut Polizei ähnliche Vorfälle gegeben.