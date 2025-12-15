Staugefahr: A81 wird über Nacht in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt

1 Die A81 muss in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Foto: Stefanie Schlecht

In Zusammenhang mit dem Ausbau der A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen müssen sich Autofahrer erneut auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau (Deges) mitteilte, wird in der Nacht von Montag, 15. Dezember, auf Dienstag, 16. Dezember, die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Böblingen-Ost voll gesperrt. Die Sperrung beginnt demnach am Montagabend um 20 Uhr und endet am Dienstagmorgen um 6 Uhr.

A81 wird gesperrt: Umleitung über Sindelfingen

Die Umleitung erfolge über Sindelfingen und werde ausgeschildert. Grund dafür sei eine dringend erforderliche Beseitigung neu aufgetretener Fahrbahnschäden.

Bereits von Montag, 8. Dezember, bis Freitag, 12. Dezember, war die A81 bei der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen vier Nächte lang in jeweils eine Richtung gesperrt gewesen. Zwischen der Anschlussstelle und dem Lärmschutztunnel wurden in dieser Zeit die Fahrbahnen verlegt. Jetzt kann auf der nördlichen Seite weitergearbeitet werden.