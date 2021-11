Einbrecher in Stuttgart unterwegs Täter haben es auf Friseursalons abgesehen – Zeugen gesucht

In der Nacht zum Mittwoch brechen Unbekannte in drei Friseursalons sowie ein Büro in Stuttgart ein. In einem Fall überrascht der Inhaber eines Friseursalons den Einbrecher, der daraufhin flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.