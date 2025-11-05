A81 bei Sindelfingen: Auto fängt auf Autobahn Feuer

9 Auf der A81 bei Sindelfingen steht ein Wagen voll in Flammen. Foto: SDMG

Ein Mercedes brennt am Dienstagabend auf der A81 bei Sindelfingen völlig aus. Was die Polizei über den Vorfall berichtet.











Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hat am Dienstagabend ein Mercedes auf der Autobahn 81 bei Sindelfingen Feuer gefangen. Das hat das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg mitgeteilt. Details sind bislang nicht bekannt.

Demnach war der Autofahrer mit seinem Wagen gegen 22.42 Uhr auf der A81 auf Höhe der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost unterwegs, als er den Rauch bemerkte, der aus seinem Motorraum aufstieg. Der Fahrer lenkte sein Auto noch auf die Ausfahrt zu, dann rettete er sich unverletzt aus seinem Wagen. Der stand zu dem Zeitpunkt schon in Vollbrand.

Die Autobahnabfahrt musste für die Löscharbeiten und anschließend für die Bergung des Autos gesperrt werden. Einen Stau habe es nicht gegeben, heißt es von Augenzeugen.