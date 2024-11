A81 bei Leonberg: Auto brennt aus – Überleitung Richtung Karlsruhe eine Stunde gesperrt

7 Das Auto brannte lichterloh. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Ein Mercedes ist am Dienstagvormittag auf der A81 bei Leonberg in Fahrtrichtung Stuttgart kurz nach dem Engelbergtunnel in Brand geraten und hat zu einer Sperrung der Überleitung zur A8 in Richtung Karlsruhe geführt.

Wie eine Sprecherin der Ludwigsburger Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war der Fahrer mit seinem Wagen gegen 10 Uhr auf der A81 aus Richtung Heilbronn kommend unterwegs und fuhr durch den Engelbergtunnel. Kurz nach dem Tunnel begann das Fahrzeug zu brennen. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Auto befreien, bevor es lichterloh brannte.

Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Während der Löscharbeiten musste die Überleitung auf die A8 in Richtung Karlsruhe gesperrt werden, die Verkehrsteilnehmer mussten die Überleitung in Richtung München benutzen. Die Feuerwehr rückte gegen 11.15 Uhr ab. Nachdem das Fahrzeug abgeschleppt worden war, wurde die Strecke wieder freigegeben.