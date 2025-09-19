A81 bei Böblingen: Autobahn nach Unfall gesperrt – acht bis zehn Verletzte

1 Die A81 ist derzeit gesperrt. Foto: Stefan Puchner/dpa

Nach einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten war die A81 am Flugfeld bei Böblingen ab 13 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Seit 15 Uhr ist Richtung Singen wieder frei.











Auf der A81 hat sich gegen 13 Uhr zwischen der Anschlussstelle Böblingen-Hulb und der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen in Fahrtrichtung Stuttgart ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignet, wie die Polizei mitteilt.

Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen acht bis zehn Menschen verletzt, zwei von ihnen mutmaßlich schwer. Alle vier Unfallfahrzeuge, unter ihnen ein Motorrad, waren demnach auf der linken Fahrspur unterwegs.

Die A81 war gut zwei Stunden im Bereich der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Rettungsdienst ist mit mehreren Rettungswagen sowie einem Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Eine örtliche Umleitung wurde von Einsatzkräften der Polizei eingerichtet.

UPDATE (15:07:): Mehrere Abschleppfahrzeuge sind zwischenzeitlich an der Unfallstelle angekommen. Wie die Polizei mitteilt, konnte die A81 in Fahrtrichtung Singen um 15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden, die Sperrung in Richtung Stuttgart bleibt zunächst bestehen.