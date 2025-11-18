A81-Ausbau Böblingen/Sindelfingen: Lärmschutzdeckel soll „Tunnel Goldberg“ heißen

1 850 Meter lang ist der Tunnel an der A81. Foto: Käthe Rueß

Der Lärmschutzdeckel über die A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen soll „Tunnel Goldberg“ heißen. Das schlägt die DEGES vor.











Link kopiert

Auch wenn sich die gigantische A81-Baustelle zwischen Böblingen und Sindelfingen zieht, ist langsam ein Ende in Sicht. Zu dem Autobahn-Ausbau gehört der 850 Meter lange Lärmschutzdeckel, dessen Konturen bereits seit Langem sichtbar sind.

Im Jahr 2027 soll die erste der beiden Tunnelröhren freigegeben werden. Im Vorfeld wollen die Projektverantwortlichen des Fernstraßenbundesamts das Deckel-Bauwerk mit einem offiziellen Namen versehen. Dieser Name wird auf der Beschilderung der Tunnel-Portale zu lesen sein; außerdem wird er in der Betriebstechnik genutzt.

Unsere Empfehlung für Sie A81-Ausbau zwischen Böblingen und Sindelfingen Wie der Deckel über die Autobahn entsteht Eine 850 Meter lange Überdeckelung soll die Anwohner der A 81 vor deren Lärm schützen. Die Entstehung des Deckels ist ein Mammutprojekt und ein Blick hinter die Kulissen begehrt.

Die für den Ausbau zuständige Projektgesellschaft DEGES hat Kontakt mit beiden Städten aufgenommen, um die künftige Bezeichnung des Deckels mit ihnen abzustimmen. An diesem Dienstag steht dieses Thema auf der Tagesordnung des Sindelfinger Gemeinderats.

Die DEGES schlägt den simplen Namen „Tunnel Goldberg“ vor, denn der Tunnel unterquere die Ausläufer des Goldbergs. Zudem finde sich die Bezeichnung im S-Bahn-Haltepunkt wieder, und der Begriff „Goldberg“ sei den Bürgerinnen und Bürgern beider Städte bekannt und könne eindeutig zugeordnet werden.

Die Sindelfinger Stadtverwaltung befürwortet den Vorschlag, wie in der Sitzungsvorlage des Gemeinderats zu lesen ist. Man habe der DEGES bereits die Zustimmung signalisiert.