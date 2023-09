1 Am Dienstagmorgen stockte der Verkehr auf der A8 zwischen Wendlingen und dem Kreuz Stuttgart. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG

Am Dienstagmorgen kam es auf der A8 zwischen Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) und dem Kreuz Stuttgart in Richtung Karlsruhe zu Verkehrsbehinderungen. Zwei kleinere Unfälle könnten dazu geführt haben.















Bis zu zwölf Kilometer stockenden Verkehr meldeten verschiedene Radiosender am Dienstagmorgen auf der A8 in Richtung Karlsruhe zwischen Wendlingen im Kreis Esslingen und dem Kreuz Stuttgart. Nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums in Ludwigsburg könnten zwei kleinere Unfälle im Berufs- und Ferienverkehr die angespannte Lage verschärft haben.

Den Angaben des Polizeisprechers zufolge war gegen 8.30 Uhr zwischen Kirchheim/Teck und Wendlingen ein Lastwagen liegen geblieben. Dieser stand zwar auf dem Standstreifen, ragte jedoch auch leicht auf die rechte Fahrspur. Gegen 9.20 Uhr war diese Gefahrenstelle jedoch bereits gesichert, so die Polizei.

Später kam es am Echterdinger Ei zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Genauere Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor. Weil sich der Unfall jedoch auf dem Überleitungsstreifen der B 27 auf die A8 in Richtung Karlsruhe, kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen ereignete, ist es möglich, dass davon ausgehende Verkehrsbehinderungen auch den Verkehr auf der Autobahn beeinflussten. Reisende, die von der A8 nach Stuttgart-Möhringen, -Vaihingen oder Leinfelden abfahren wollen, müssen den betroffenen Überleitungsstreifen nutzen.