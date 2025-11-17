A8-Sperrung: Neue Schilder für die Anschlussstelle Plieningen

1 Damit die Anschlussstelle Plieningen der A8 neu gebaut werden kann, musste vor zwei Jahren diese Schilderbrücke weichen. Jetzt wird zum Abschluss dieser Arbeiten eine neue Brücke aufgestellt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

In diesen Tagen muss rund um die Anschlussstelle Plieningen der A8 mit Verzögerungen und kurzfristigen Sperrungen gerechnet werden. Dort werden neue Schilder aufgestellt.











Wer in diesen Tagen vor allem abends und nachts auf der Autobahn A 8 unterwegs ist in Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Plieningen, der muss sich auf Verzögerungen, möglicherweise sogar auf kurzzeitige Sperrungen einstellen. Der Grund ist, dass dort Verkehrsschilder neu angebracht werden.

Konkret gilt das von diesem Montag, dem 17. November, an in der Nacht zum Dienstag, dem 18. November, zwischen 23 und 2 Uhr. Da wird zeitweilig auch die Abfahrt der Anschlussstelle Stuttgart-Plieningen dazugehören. Und in der Nacht von Mittwoch, dem 19. November, auf Donnerstag, dem 20. November, die Bundesstraße 312 in diesem Gebiet. Da sind entsprechende Arbeiten zwischen 20 Uhr und 5.30 Uhr vorgesehen. Dies gilt nur für den Autobahnast in Richtung Karlsruhe, in der Gegenrichtung gibt es keine Beeinträchtigungen.

Die Bahn kümmert sich auch um den Autobahnverkehr

Der Grund: Damit die Hochgeschwindigkeitstrasse aus Gründen des Landschaftsschutzes möglichst eng an der Autobahn geführt werden kann, musste die Deutsch Bahn diese Ausfahrt sowie jene von und nach Esslingen sowie Wendlingen ganz neu gestalten. Die Bahn muss sich in diesen Abschnitten ebenfalls um den reibungslosen Straßenverkehr kümmern. Rein verkehrstechnisch sind diese Umbauten abgeschlossen, der Verkehr rollt erwartungsgemäß auf den jeweiligen Zubringern und Abfahrten. Jetzt ist noch Plieningen dran.

„Polizeifahrzeuge werden diese Abschnitte entlangfahren und das Tempo reduzieren, vergleichbar den so genannten safety cars bei Motorsportrennen“, so ein Sprecher der Bahn, „und bei Bedarf werden sie den Verkehr für einen bestimmten Zeitraum komplett stoppen“. Konkret gearbeitet wird da zum einen an einer Schilderbrücke über die A 8 in Richtung Karlsruhe, aber vor allem an den gelben und weißen Wegweisern nach dem Verlassen der Autobahn. Neue Fahrtziele oder neue Wegführungen sind nicht zu erwarten. „Die Beschilderung, die bis jetzt dort war, war nur ein Provisorium während der Bauphase. Jetzt bekommt sie eben ihre endgültige und definitive Gestalt“, so der Bahnsprecher. Mit solchen Arbeiten hat die Bahn bereits Erfahrungen – siehe die Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen. Ein Bahnsprecher erklärt: „Die Anschlussstelle Wendlingen haben wir komplett bei laufendem Verkehr auf der Schiene und auf der Straße umgebaut.“