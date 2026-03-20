A8 Richtung Stuttgart voll gesperrt: Baustelle am Albaufstieg - so lange dauert die Umfahrung

Baustelle am Albaufstieg - so lange dauert die Umfahrung

1 Zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen wird die Autobahn von Freitagabend bis Montagmorgen voll gesperrt. Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Vollsperrung der A8: Wer am Wochenende Richtung Stuttgart fährt, braucht Geduld – und sollte sich auf ungewohnte Routen einstellen. Welche Umwege jetzt empfohlen werden.











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Wer am Wochenende auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs ist, muss bei Ulm mehr Zeit einplanen. Zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen wird die Autobahn von Freitagabend bis Montagmorgen voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Wegen der Sperrung dürfte die Fahrt von Ulm nach Stuttgart statt gut 70 Minuten eher anderthalb Stunden oder etwas länger dauern - je nach Verkehrslage.

Grund für die Sperrung sind Baumfällarbeiten am Drackensteiner Hang. Sie sind Teil der Vorbereitungen für den Ausbau des A8-Albaufstiegs. Geplant sind auch umfangreiche Erhaltungsmaßnahmen an der Abstiegstrasse. Die Fahrbahn Richtung München bleibt frei.

Umleitung über A6 und A7

Wegen der engen und kurvigen Straßen am Albtrauf setzt die Autobahn GmbH auf ein erweitertes Umleitungskonzept und warnt vor Ausweichverkehr über Nebenstrecken. Auch die K1447 im Bereich Drackensteiner Straße ist gesperrt. Verkehrsteilnehmer sollten den offiziellen Umleitungen folgen, um Verkehrschaos auf vermeintlichen Schleichwegen zu vermeiden, hieß es.

Während der Sperrung sind auch die Anschlussstellen Merklingen und Hohenstadt in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe gesperrt. Die Tank- und Rastanlage Aichen wird schon am Freitag ab etwa 16.00 Uhr geschlossen.

Nicht dem Navi folgen

Für den Fernverkehr in Richtung Mannheim und Heilbronn wird eine Umleitung ab dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen über die A7 und A6 empfohlen. Wer in Richtung Stuttgart oder Karlsruhe unterwegs ist, soll ab Ulm-West über die B10 und B313 zur Anschlussstelle Wendlingen fahren.

Der lokale Verkehr wird ab Ulm-West über die B10 und B466 zur Anschlussstelle Mühlhausen umgeleitet.

Die Autobahn GmbH rief Verkehrsteilnehmer dazu auf, keine Schleichwege zu nutzen und der offiziellen Umleitung zu folgen, statt dem Navi zu vertrauen.

Die A8 ist eine der wichtigsten Ost-West-Autobahnen im Süden Deutschlands. Sie verbindet Salzburg über München und Stuttgart mit Karlsruhe und ist vor allem in Ferienzeiten häufig stark belastet.