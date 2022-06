23 Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der A8 bei Neuhausen ein Auffahrunfall. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Ein Auffahrunfall auf der A8 bei Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) sorgte am Montagmorgen für einen erheblicher Rückstau, da die Autobahn teilweise gesperrt werden musste.















Link kopiert

Am Donnerstagmorgen übersah ein Lkw-Fahrer ein Stauende und krachte in einen anderen Lastwagen. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 14 000 Euro und ein längerer Stau. Wie die Polizei angab, zog sich dieser über 5 Kilometer in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe. Demnach war ein 45-jähriger Lastwagenfahrer im Bereich der Ausfahr Neuhausen auf den Fildern auf dem rechten von drei Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe gefahren. Da sich vor im ein Stau bildete, bremste der 45-Jährige bis zum Stillstand. Der dahinter fahrende 30 Jahre alte Mann erkannte die Situation jedoch offenbar zu spät, weshalb er mit seinem Lastwagen den Sattelauflieger seines Vordermannes rammte.

Dabei wurde der hintere Lastwagen im Frontbereich erheblich beschädigt. Dennoch blieb der Fahrer unverletzt, ebenso wie der andere am Unfall beteiligte Fahrer. Insgesamt entstand dabei ein Schaden über 14 000 Euro, zudem musste die Polizei den rechten Fahrstreifen für drei Stunden sperren. Dadurch bildete sich ein über fünf Kilometer langer Rückstau. Außerdem war der hintere Lastwagen durch den Aufprall so beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden musste. Zudem musste die Feuerwehr ausgelaufene Flüssigkeiten aufnehmen.