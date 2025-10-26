1 Ein Mann wurde nach dem Unfall auf der A8 mit schweren Verletzungen in eine Klinik gefahren. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Ein betrunkener Autofahrer verursacht auf der A8 bei Ulm einen Unfall mit mehreren Verletzten. Das hat auch Folgen für den Verkehr.











Ein betrunkener Autofahrer hat auf der Autobahn 8 einen Unfall mit mehreren Verletzten und drei beschädigten Fahrzeugen gebaut. Laut Polizei wurden zwei Personen leicht und ein Mann schwer verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Der „stark alkoholisierte“ 33-Jährige fuhr am Samstag bei der Anschlussstelle Ulm-West auf der linken Spur auf das Auto eines 63-Jährigen auf. Dadurch geriet der Wagen ins Schleudern, und beide Fahrzeuge prallten nach rechts gegen die Leitplanke. Der 63-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Seine gleichaltrige Beifahrerin und der 33-jährige Unfallverursacher zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein drittes Fahrzeug wurde durch herumfliegende Teile beschädigt.

A8 für eine Stunde gesperrt

Die A8 war in Richtung Stuttgart eine Stunde lang komplett gesperrt. Der Verkehr wurde zwar umgeleitet, dennoch kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen. Wie lange der Stau andauerte, konnte der Sprecher nicht angeben. Bei dem 33-Jährigen wurde aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Er wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt, und sein Führerschein wurde einbehalten.