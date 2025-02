A8 im Kreis Göppingen: Blitzeis sorgt für Unfall zwischen zwei Autos

4 Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

Ein VW Golf-Fahrer ist am Sonntagabend auf der A8 bei Hohenstadt in Richtung München unterwegs, als er von Blitzeis überrascht wird. Das Auto gerät ins Schleudern und es kommt zu einem Unfall mit einem Skoda.











Blitzeis hat am Sonntagabend für einen Unfall auf der A8 bei Hohenstadt (Kreis Göppingen) gesorgt. An dem Unfall waren zwei Fahrzeuge beteiligt, es entstand Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war ein VW Golf-Fahrer gegen 20.50 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs, als das Auto wegen des plötzlich auftretenden Blitzeises ins Schleudern geriet und auf der linken Spur stehen blieb. Der Fahrer eines Skoda Oktavia erkannte dies zu spät und krachte in den Golf. Eines der Fahrzeuge kam auf dem Standstreifen zum Stehen, das andere landete im Graben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Golf-Fahrer kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste ein Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Durch den Unfall kam es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen.