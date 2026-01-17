1 Auf der A8 läuft der Verkehr, bei der Einfahrt zu den Parkhäusern war Geduld gefragt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Die S-Bahn fährt nicht und massenhaft CMT-Besucher strömen am Eröffnungswochenende zur Messe Stuttgart. Wie flüssig lief der Verkehr zum Start der Urlaubsmesse?











Link kopiert

Am Bussteig in Wendlingen unterhalten sich die Fahrgäste des X10 Richtung Messe noch über ihre Wohnmobile und etwaige Urlaubsziele, das ändert sich schnell. Der Bus ist brechend voll.

In und um Leinfelden-Echterdingen ist viel geboten an diesem Wochenende: Die Urlaubsmesse Caravan, Motor, Touristik (CMT) findet vom 17. bis zum 25. Januar wieder statt. Im vergangenen Jahr kamen laut Messe Stuttgart etwa 260 000 Besucher. Gleichzeitig feiert der Leinfelden-Echterdinger Fasnetsverein „Die Filderer“ das Landesnarrentreffen vom 16. bis zum 18. Januar. Und gerade an diesem Wochenende fahren die S-Bahnen der Linien 2 und 3 zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt nicht. Eine Sperrung, die laut Bahn nicht verschoben werden konnte. Die Messe Stuttgart und die Stadtverwaltung Leinfelden-Echterdingen hatten vergebens versucht, die Bahn davon zu überzeugen, dass die beiden S-Bahn-Linien an diesem Wochenende dringend gebraucht werden.

Anreise mit dem Bus aus dem Kreis Esslingen: Eng, aber möglich

Auch die Reisenden aus dem Kreis Esslingen sind betroffen: Üblicherweise würde man beispielsweise aus Esslingen kommend über Stuttgart fahren und dort in die S2 umsteigen. Was fährt, ist eben der X10, der von Kirchheim aus über Wendlingen und Denkendorf zur Haltestelle Flughafen Messe verkehrt.

In einem solchen Bus ist die Laune am Samstagmorgen kurz vor Messeeröffnung trotz der beengten Platzverhältnisse noch gut. „Ich kann mich nirgends festhalten, aber ist eigentlich egal, weil umfallen kann ich auch nicht“, sagt ein Fahrgast lachend. An jeder weiteren Haltestelle stellen einige Fahrgäste die Frage: „Passen die noch rein?“ Erstaunlicherweise: Ja, jeder, der mit will, findet noch ein Plätzchen. Auch wenn dieses Plätzchen von Haltestelle zu Haltestelle kleiner wird. Der Laune tut dies keinen Abbruch. „Gut für den Gleichgewichtssinn“, witzelt eine etwas ältere Dame.

Einige loben sogar, dass es die Buslinie überhaupt gibt. Auch wenn hier und da kritisch angemerkt wird, dass an einem solchen Tag durchaus ein längerer Bus oder gar mehrere Fahrzeuge hätten eingesetzt werden können. Fazit: Die CMT-Anreise ist am Eröffnungstag mit dem Bus möglich, aber doch eher unangenehm.

Die Linie X10 fährt von Kirchheim bis zur Haltestelle Flughafen/Messe und wieder zurück. Foto: Archivfoto Horst Rudel

Wie sieht es auf den Straßen aus zur Messeeröffnung um 10 Uhr? Ein Blick aus dem Bosch-Parkhaus verrät: Die A8 ist frei. Aus dem Parkhaus strömen die Besucher Richtung Eingang-Ost. Die 28- jährige Melissa besucht zusammen mit dem 34-jährigen Maurice zum ersten Mal die CMT. „Es war weniger schlimm als erwartet“, sagt Melissa auf die Frage nach ihrer Anreise aus Villingen-Schwenningen. „War eigentlich ganz entspannt.“ Zwar hätten sie bei der Einfahrt etwas warten müssen, aber das sei ja normal für eine Großveranstaltung.

„Der Auftakt der CMT verlief, mit einer gelungenen Eröffnung und einer starken Resonanz auf die Rahmenprogrammpunkten, ausgesprochen positiv“, resümiert auch eine Sprecherin der Messe Stuttgart. „Nach derzeitigem Stand gab und gibt es keine signifikanten Wartezeiten oder gar ein Verkehrschaos, wie es im Vorfeld vereinzelt befürchtet wurde.“ Das bestätigt auch das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen. Dort seien keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen gemeldet worden.

Messe Stuttgart ist mit dem CMT-Auftakt zufrieden

Die Messesprecherin führt das darauf zurück, dass sich die Messebesucher offensichtlich im Vorfeld informiert und die Anreiseoptionen verantwortungsbewusst genutzt haben. „Aus Sicht der Messe wäre eine Verschiebung der S-Bahn-Bauarbeiten natürlich wünschenswert gewesen, gleichwohl zeigt der reibungslose Ablauf, dass unsere umfangreiche Kommunikation und die Flexibilität unserer Gäste und Aussteller zum Erfolg dieses ersten Messetages beigetragen haben.“

Die Frage bleibt, ob der Verkehr am Sonntag ebenso gut läuft, wenn gleichzeitig zur Messe noch der Höhepunkt des Landesnarrentreffens stattfindet: der große Umzug in Leinfelden-Echterdingen. Zu diesem werden laut Veranstalter etwa 20 000 Besucher erwartet. Dazu kommen noch 104 Fasnetsvereine mit mehr als 6000 Aktiven – der wohl größte Umzug, den es in der Stadt jemals gab.