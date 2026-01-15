1 Rund um das sogenannte Echterdinger Ei droht erhöhte Staugefahr. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Das Landesnarrentreffen und die Messe CMT fallen auf dasselbe Wochenende. Es droht Stau in und um Leinfelden-Echterdingen – zumal wichtige S-Bahnen nicht fahren.











Zwei Großereignisse am kommenden Wochenende und die S-Bahn fährt nicht. Was das für den Verkehr bedeutet, kann sich jeder denken: Es droht Stau und die Busse werden vermutlich deutlich voller als sonst.

Ein gelinde gesagt trubeliges Wochenende steht in und um Leinfelden-Echterdingen bevor: Die Urlaubsmesse Caravan, Motor, Touristik ( CMT) findet vom 17. bis zum 25. Januar wieder statt, die im vergangenen Jahr laut Messe Stuttgart etwa 260 000 Menschen besuchten. Gleichzeitig feiert der Leinfelden-Echterdinger Fasnetsverein die Filderer das Landesnarrentreffen vom 16. bis zum 18. Januar, dessen Höhepunkt der große Umzug am Sonntag, 18. Januar, sein wird. Zu diesem werden ebenfalls etwa 20 000 Besucher erwartet. Dazu kommen noch 104 Fasnetsvereine mit mehr als 6000 Aktiven, die den Umzug zum wohl größten machen, der in Leinfelden-Echterdingen vermutlich jemals veranstaltet wurde. Es strömen also massenhaft Besucher nach Leinfelden-Echterdingen, auf dessen Gemarkung sich auch die Messe Stuttgart befindet.

Zugausfälle Richtung Messe und Flughafen

Was die Vorfreude auf dieses Fest- und Messewochenende allerdings trübt: Die S-Bahnen der Linien 2 und 3 fahren zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt nicht. Zwar werde es laut der Leinfelden-Echterdinger Stadtverwaltung einen Schienenersatzverkehr geben, der sei aber wegen der Straßensperrungen beim Landesnarrentreffen keine wirkliche Alternative. Sowohl Stadt als auch Messe hatten versucht, die Deutsche Bahn (DB) dazu zu bewegen, die Sperrung zu verschieben. Diese konnte nach eigenen Angaben der DB die Sperrung jedoch nicht verschieben, da sie in einer Reihe von weiteren Arbeiten eingeplant seien. Auch die Reisenden aus dem Kreis Esslingen sind betroffen: Üblicherweise würde man beispielsweise aus Esslingen kommend über Stuttgart fahren und dort in die S2 umsteigen.

Staugefahr auf und um A8 bei Leinfelden-Echterdingen

Es ist wohl absehbar, dass einige Messebesucher und Narren, die geplant hatten mit dem Zug zu fahren, doch aufs Auto umsteigen. Auch der Flughafen Stuttgart, der sich in unmittelbarer Nähe zum Messegelände befindet, warnt die Passagiere in einer Mitteilung, dass sie „für die Anfahrt ausreichend Zeit einplanen“ sollen. Es sei empfehlenswert, sich vorab einen Parkplatz online zu buchen. Gerade am sogenannten Echterdinger Ei, wo sich die Auf- und Abfahrten von der A 8 in Richtung Flughafen und Messe befinden, herrscht Staugefahr.

Auch wer am Wochenende von Stuttgart aus wegfliegen oder jemanden vom Flughafen abholen möchte, muss mit einer längeren Anfahrt rechnen. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Wie kommt man zum Flughafen oder zur Messe?

Auf der Strecke der Zwischen Vaihingen und Böblingen sowie Filderstadt würden laut Bahn Busse eingesetzt. Der SXE Direktbus beispielsweise fährt von Böblingen aus den Stuttgart Airport Busterminal (SAB) an und die Linie S2X fährt von Stuttgart-Vaihingen nach Flughafen/Messe und SAB. Aus dem Kreis Esslingen fährt beispielsweise von Kirchheim aus die Buslinie X10 über Wendlingen und Denkendorf zur Haltestelle Flughafen Messe.

Der Stuttgarter Flughafen empfiehlt aus Richtung Stuttgart kommend die Anreise per Stadtbahn der Linie U6, die von Gerlingen über Stuttgart in Richtung Flughafen/Messe fährt oder die bereits genannten Busverbindungen.

Der Flughafen weißt zudem darauf hin, dass S2 und S3 unter der Woche wie gewohnt verkehren würden, es Ende kommender Woche (24. und 25. Januar) erneut eine Sperrung der beiden S-Bahn-Strecken geben wird. Dasselbe gilt laut Bahn zusätzlich an den Wochenenden: 31. Januar und 1. Februar sowie 7. und 8. Februar.