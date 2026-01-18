A8 im Kreis Esslingen: Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich – Fahrer verletzt

8 Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich – dabei wurde eine Person verletzt. Foto: SDMG / Kaczor

Bei einem Unfall auf der A8 bei Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) am Samstagabend ist ein Autofahrer worden. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.











Link kopiert

Zu einem Unfall mit einem Verletzten ist es am Samstagabend auf der A8 in Fahrtrichtung München auf Höhe Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, kam ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug mutmaßlich aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit auf Höhe der Ausfahrt nach Neuhausen von der Fahrbahn ab und wurde über die Leitplanke auf den Erdwall am Fahrbahnrand geschleudert. Der Fahrer wurde dabei laut Angaben der Polizei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Person in ein Krankenhaus.

Das Fahrzeug landete hinter der Leitplanke. Foto: SDMG / Kaczor

Ausfahrt auf A8 in Richtung Neuhausen zeitweise gesperrt

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Ein- und Ausfahrt nach Neuhausen zeitweise gesperrt werden. „Um 2.14 Uhr war die Fahrbahn wieder frei“, so ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Zum entstandenen Schaden machte die Polizei bislang keine Angaben.