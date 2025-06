A8 bei Wendlingen voll gesperrt: Auto prallt gegen Leitplanke und dreht sich mehrfach – mehrere Verletzte

6 Vier Menschen saßen laut Polizei im Unfallauto. Foto: SDMG

Am Samstagnachmittag gerät ein Auto auf der A8 in Fahrtrichtung München offenbar alleinbeteiligt gegen eine Leitplanke. Es gibt mehrere Verletzte. Was bislang bekannt ist.











Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 bei Wendlingen am Neckar (Landkreis Esslingen) gibt es laut ersten Erkenntnissen der Polizei mehrere Verletzte. Die A8 ist auf Höhe des Unfallortes am Kreuz Wendlingen derzeit in Richtung München voll gesperrt (Stand: 19 Uhr).

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte, kam gegen 16.15 Uhr offenbar ein Auto mit vier Insassen wohl ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung München gegen eine Leitplanke und „drehte sich dabei mehrfach“. Dabei sei das Auto erneut gegen eine Leitplanke geprallt. Die Unfallursache sei derzeit noch unklar, so der Polizeisprecher.

Unfall auf A8 bei Wendlingen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Im Unfallauto saßen laut Polizei eine Frau, ein Mann und zwei Kinder. Ein Kind sei acht Jahre alt, das andere noch kein Jahr alt. Laut Polizei gibt es mehrere Verletzte. Genauere Angaben zu den Verletzten und zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Die Unfallaufnahme laufe derzeit noch. Ein Abschleppfahrzeug sei gegen 19 Uhr eingetroffen, um das Unfallauto abzutransportieren. Der Polizeisprecher gehe davon aus, dass die A8 in Fahrtrichtung München „zeitnah“ wieder in Teilen freigegeben werden kann.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.