A8 bei Wendlingen: Unfall mit mehreren Fahrzeugen – Autobahn stundenlang gesperrt

1 Die A8 war in der Nacht auf Freitag komplett gesperrt. (Symbolbild) Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Donnerstagnacht erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der A8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen.











In der Nacht zu Freitag ist ein Motorradfahrer auf der A8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. An dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt – unter anderem ein Laster. Die Strecke war in Richtung München über Stunden gesperrt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Motorradfahrer gegen 23 Uhr nicht auf den Verkehr geachtet, als er von der mittleren auf die linke Spur wechselte. Er kollidierte mit einem Mercedes, stürzte und sein Motorrad rutschte etwa 200 Meter über die Autobahn.

Verletzte und viel verbeultes Blech: A8 gesperrt

Durch den Unfall lief Benzin aus. Ein weiterer Mercedes-Fahrer erkannte das zu spät und geriet ins Rutschen. Der Mercedes prallte in das Heck eines Hyundai und stieß anschließend mit einem Sattelzug zusammen. Mehrere Unfallbeteiligte erlitten leichte und schwere Verletzungen und wurden in Kliniken gebracht.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung München mehrere Stunden gesperrt. Auch in der Nacht bildete sich ein Stau. Ab 4.30 Uhr leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, eine Stunde später war sie dann komplett geräumt – und die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 90.000 Euro. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde ein Gutachter beauftragt.