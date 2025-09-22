A8 bei Wendlingen: Person bei Unfall auf der Autobahn verletzt – Stau an Überleitung zur B 313

9 Die Feuerwehr war an der Unfallstelle im Einsatz. Foto: SDMG

Bei einem Unfall an der Überleitung der A8 zur B 313 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) ist am Montagmorgen eine Person verletzt worden. Sie war gegen die Leitplanke gefahren.











Link kopiert

Am Montagmorgen ist wohl wegen des starken Regenfalls ein Auto von der Fahrbahn der Überleitung von der A8 zur B 313 abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Nach Angaben der Polizei musste die Überleitung deshalb kurzfristig gesperrt werden, eine Person wurde verletzt.

Wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage sagt, ereignete sich der Unfall gegen 8.45 Uhr in Fahrtrichtung München. Der betroffene Mercedes war an der Ausfahrt so schwer beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden muss. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor.

Die Unfallaufnahme läuft akutell noch (Stand 10.30 Uhr), eine Spur der Überleitung ist aber bereits wieder frei. Im morgendlichen Verkehr sorgte der Unfall für entsprechende Behinderungen. Weitere Informationen folgen.