Maßschneiderin Celina Kirschmann Deshalb bringt eine Holzmadenerin Frauen in Sambia das Nähen bei

Sie will Frauen den Weg in ein Leben in Unabhängigkeit ebnen: Celina Kirschmann, Maßschneiderin und Modedesignerin aus Holzmaden, hat die Koffer gepackt und sich auf nach Sambia gemacht. Dort lehrt sie Nähen und will ihren Schülerinnen Mut machen.