1 Der Unfall ereignete sich auf der A8 bei Stuttgart. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen sorgt momentan auf der A8 bei Stuttgart für massive Verkehrsbehinderungen. Mehrere Fahrzeuge sind auf Höhe des Bosch-Parkhauses zusammengestoßen.

Stuttgart - Am Freitagmorgen ist es auf der A8 auf Höhe des Bosch-Parkhauses beim Stuttgarter Flughafen in Fahrtrichtung München zu einem schweren Unfall gekommen, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren.

Wie die Polizei in einer ersten Meldung berichtet, kam es gegen 9.30 Uhr zu dem Unfall. Mindestens eine Person soll verletzt worden sein. Näheres zum Unfallhergang oder zu weiteren Verletzten ist noch nicht bekannt.

Gebiet weiträumig umfahren

„Wir wissen auch noch nicht, ob die Strecke in Fahrtrichtung München voll gesperrt werden muss“, sagt Polizeisprecher Peter Widenhorn, „eines ist jedoch sicher: es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen“. (Stand: 10.30 Uhr)

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Ort weiträumig zu umfahren.