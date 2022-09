Notfall am Steuer – Beifahrer bringt Auto unter Kontrolle

1 Der Unfall ereignete sich auf der A8 bei Stuttgart. (Symbolbild) Foto: imago/Westend61/imago stock&people

Ein 24-Jähriger verliert wohl aufgrund eines medizischen Notfalls auf der A8 bei Stuttgart die Kontrolle über sein Fahrzeug – und kollidiert mit einem Lastwagen. Zum Glück reagiert der Beifahrer des jungen Mannes geistesgegenwärtig.















Schutzengel an Bord: Ein 41 Jahre alter Beifahrer hat am Dienstagabend auf der A8 bei Stuttgart die Kontrolle über das Auto eines 24-jährigen Mitsubishi-Fahrers übernommen – und so vermutlich Schlimmeres verhindert. Der Fahrer verlor wohl aufgrund eines medizinischen Vorfalls die Kontrolle über den Wagen und baute im Zuge dessen einen Unfall.

Wie die Polizei berichtet, war der 24-Jährige gemeinsam mit seinem Beifahrer gegen 18.45 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der A8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Möhringen in Richtung München unterwegs, als er plötzlich vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Daraufhin kollidierte der Mitsubishi mit dem rechts neben ihm fahrenden Lastwagen eines 51-Jährigen.

Nun schritt der Beifahrer des 24-Jährigen ein. Er brachte das Fahrzeug während der Fahrt unter Kontrolle, sodass das Auto letztendlich in einer Betriebsumfahrt ohne weitere Zwischenfälle zum Stehen kam. Der 24-Jährige wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt, es kam zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.