A8 bei Stuttgart: Autobrand sorgt für Stauchaos rund ums Echterdinger Ei

1 Rund um das Echterdinger Ei kam es am Sonntagnachmittag zu einem Stauchaos. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Um 15.15 Uhr brennt auf der A8 in Richtung München ein Auto. Die Bergung zieht sich bis in den Abend hin. Was bislang bekannt ist.











Ein brennendes Auto hat am Sonntagnachmittag auf der A8 bei Stuttgart zu einem Stauchaos geführt. Zurzeit sind noch Teile der Autobahn in Fahrtrichtung München gesperrt (Stand: 19.15 Uhr).

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, kam es gegen 15.15 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Autobrand auf Höhe Leinfelden. Polizei und Feuerwehr rückten an. Die A8 musste zeitweise voll gesperrt werden.

Auch auf den Autobahnzubringern staute sich der Verkehr. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, die Bergung zieht sich auch noch am frühen Abend hin. So ist laut dem Sprecher der Polizei auch noch um 19.15 Uhr ein Teil der Autobahn in Richtung München gesperrt. Der Verkehr staute sich zeitweise kilometerweit. Mittlerweile staut es sich noch bis zum Parkplatz Sommerhofen.

Zur Brandursache sowie zu etwaigen Verletzten liegen noch keine Informationen vor.