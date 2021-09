ZDF-Heiligabend-Gottesdienst aus Stuttgart So sieht die neue Strategie der Evangelischen Kirche aus

Die evangelische Kirche in Stuttgart stemmt sich mit einer Strategie gegen die Austrittswellen: Stadtdekan Søren Schwesig will sich gezielt um die „jungen Erwachsenen“ kümmern. Zudem soll die Leonhardskirche die neue Anlaufstelle in der City werden.