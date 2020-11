5 Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der A8 bei Stuttgart. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Wegen eines schweren Unfalls auf der A8 bei Leonberg-Ost musste die Autobahn am Dienstagmorgen in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden zwei Personen leicht verletzt.

Stuttgart - Die A8 zwischen Stuttgart und Karlsruhe musste am Dienstagmorgen nach einem schweren Unfall zwischen zwei Autos und einem Lkw auf Höhe Leonberg-Ost in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden. Die Sperrung hält derzeit noch an (Stand: 8.45 Uhr).

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte eine Autofahrerin gegen 8.20 Uhr bei Leonberg-Ost auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auffahren und übersah einen Sattelzug, dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto nach links abgewiesen und krachte in einen anderen Wagen. Dabei landete das Auto der mutmaßlichen Unfallverursacherin auf dem Dach.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Zurzeit sind die Einsatzkräfte mit der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge beschäftigt.

Im morgendlichen Berufsverkehr entwickelte sich ein langer Stau.