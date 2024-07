A8 bei Kirchheim unter Teck: Schwerer Unfall sorgt für Vollsperrung – Polizei stellt Unfallflüchtigen

6 Der Unfall ereignete sich auf der A8 bei Kirchheim unter Teck. Foto: 7aktuell.de/ 7aktuell/7aktuell.de | 7aktuell

Ein schwerer Unfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt sind, sorgt auf der A8 bei Kirchheim unter Teck am Dienstagabend für eine Vollsperrung. Bei einem Folgeunfall kracht ein Fahrzeug in das Auto eines Helfers. Die Polizei sucht Zeugen. Was bislang bekannt ist.











Nach einem schweren Unfall auf der A8 bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) musste die Autobahn in diesem Bereich am Dienstagabend in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Ein Fahrer beging laut Polizei Unfallflucht, die Beamten konnten ihn allerdings stellen. Die Sperrung dauert Stand 21 Uhr noch an.

Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage berichtet, kollidierten zwei Fahrzeuge gegen 18.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kirchheim/Teck-West und Wendlingen. Während eines der Autos in die Leitplanken krachte und auf dem Standstreifen zum Stehen kam, beging der Fahrer des anderen Autos Unfallflucht.

Kurze Zeit später kam ein weiterer Fahrer zur Unfallstelle und wollte helfen. Beim Absichern der Unfallstelle krachte der Polizei zufolge ein weiteres Fahrzeug in das Auto des Helfers. In der Zwischenzeit hatten Polizeibeamte die Verfolgung des Flüchtigen aufgenommen und konnten ihn dingfest machen.

Die Polizei sucht Zeugen

Neben der Polizei sind auch Rettungskräfte unter anderem mit einem Rettungshubschrauber vor Ort. Nähere Informationen zu etwaigen Verletzten sowie zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor. Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollen den Bereich weiträumig umfahren.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07335/96290 beim Polizeirevier in Mühlhausen zu melden.