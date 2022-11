5 Eines der beteiligten Autos wurde in den Grünstreifen der A8 bei Kirchheim geschleudert. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor/7aktuell.de | Enrique Kaczor

Am Mittwochmorgen hat sich auf der A8 bei Kirchheim unter Teck im Kreis Esslingen ein schwerer Unfall zwischen zwei Autos und einem Lkw ereignet. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert momentan noch an (Stand: 7 Uhr).

Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, war ein Autofahrer kurz nach 6 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, als er auf Höhe Kirchheim beim Spurwechsel ins Heck eines weiteren Autos krachte. Dabei wurde das Auto auf einen Lastwagen geschoben. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn in Richtung Karlsruhe voll gesperrt werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Kirchheim-West ausgeleitet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu meiden.

Zu etwaigen Verletzten oder der Höhe des Sachschadens kann die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Auskunft geben.