A8 bei Kirchheim/Teck: Opel brennt auf Autobahn aus – Stau im Feierabendverkehr

Unfall in Kirchheim unter Teck E-Scooter-Fahrerin an Ampel von Rettungswagen im Einsatz erfasst

In Kirchheim (Kreis Esslingen) wurde am Freitagmorgen eine junge Rollerfahrerin von einem Rettungswagen auf Einsatzfahrt angefahren. Sie musste in eine Klinik gebracht werden, war aber offenbar nicht schwerer verletzt.