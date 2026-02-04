A8 bei Kirchheim unter Teck: BMW brennt komplett aus – Fahrer rettet sich aus Auto

7 Die Feuerwehr löschte den Brand. Foto: SDMG

Ein BMW brennt am Dienstagabend auf der A8 komplett aus. Der Fahrer kann sich aus dem Auto retten, das bei dem Brand total zerstört wird. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.











Ein BMW ist am Dienstagabend auf der A8 bei Kirchheim unter Teck total ausgebrannt. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Auto retten, die Feuerwehr löschte die Flammen. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 21.45 Uhr durch mehrere Notrufe alarmiert, dass sich ein brennendes Auto auf der A8 kurz vor der Anschlussstelle Kirchheim/Teck-Ost in Fahrtrichtung Karlsruhe befände. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zum Brandort und fanden dort einen BMW vor, der bereits lichterloh brannte. Der Fahrer hatte sich zuvor in Sicherheit gebracht.

Für die Löscharbeiten mussten die rechte und die mittlere Spur gesperrt werden. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 22.35 Uhr gelöscht, der BMW wurde abgeschleppt. Um 23.20 Uhr war die Autobahn in Richtung Karlsruhe wieder komplett befahrbar. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Die Autobahnmeisterei prüft nun, ob die Fahrbahn von dem Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.