Sexuelle Belästigung in Heilbronn Unbekannter begrapscht junge Frau in S-Bahn

Eine 18-Jährige wird am Sonntagabend am Heilbronner Bahnhof von einem Unbekannten angesprochen. Als sie in eine S-Bahn steigt, wird sie weiter von dem Mann belästigt und schließlich auch begrapscht. Die Polizei sucht Zeugen.