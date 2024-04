A8 bei Gruibingen im Kreis Göppingen: Mann wird auf Autobahn von Laster überrollt – Vollsperrung

4 Auf der A8 bei Gruibingen kam es am Dienstagmorgen zu einem tödlichen Unfall. Foto: 7aktuell.de

Auf der A8 hat sich am Dienstagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Mann wurde von einem Laster überrollt. Anschließend musste die Autobahn bei Gruibingen in beide Richtungen gesperrt werden.











Auf der A8 bei Gruibingen (Landkreis Göppingen) ist am Dienstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen – er wurde von einem Lastwagen überrollt. Nach Informationen der Polizei ereignete sich kurz nach 7 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart zunächst ein Unfall zwischen zwei Autos. Auf Höhe des Parkplatz Kornberg stießen demnach ein VW und ein Opel aus bislang unbekannter Ursache zusammen. Der Fahrer des Opel erlitt dabei schwere Verletzungen – er kam in ein Krankenhaus. Ersthelfer kümmerten sich um die beiden Unfallbeteiligten.

Kurze Zeit später kam es in Fahrtrichtung München zu einem weiteren Unfall – dieser endete tödlich. Offenbar lief einer der Unfallbeteiligten auf die Gegenfahrbahn und wurde dort von einem Laster überrollt. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Unfallgutachter soll Ursache klären

Wie es zu den Unfällen kommen konnte, soll nun ein Unfallgutachter klären. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können (07335/96260).

Aktuell (Stand 10.45 Uhr) ist die A8 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Autobahnmeisterei leitet den Verkehr in Fahrtrichtung München an der Anschlussstelle Aichelberg aus. Der Verkehr in Richtung Stuttgart wird an den Anschlussstellen Merklingen und Hohenstadt ausgeleitet. Wie lange die Vollsperrung noch anhält, kann die Polizei derweil noch nicht sagen.