A8 bei Friolzheim: Heftiger Lkw-Unfall fordert Schwerverletzten – A8 gesperrt

1 Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Bert Spangemacher

Ein schwerer Unfall auf der A8 bei Friolzheim sorgt derzeit für massive Verkehrsbehinderungen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde eine Person schwer verletzt.











Link kopiert

Auf der Autobahn A8 bei Friolzheim im Enzkreis ist es am Donnerstagmittag in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge eine Person schwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber war an dem Einsatz beteiligt, die A8 musste in diesem Bereich zeitweise voll gesperrt werden.

Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilte, kam es gegen 12.45 Uhr zwischen den Autobahnausfahrten Heimsheim und Pforzheim-Süd zu dem Auffahrunfall, an dem auch ein Lastwagen beteiligt sein soll. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn in Richtung Stuttgart, sodass auch diese Fahrbahn gesperrt werden musste. Mittlerweile ist die Fahrbahn in diese Richtung jedoch wieder frei – der Verkehr in Richtung Karlsruhe steht weiterhin still.

Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie zur Schwere der Verletzungen liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Wenige Stunden zuvor war die A8 bei Pforzheim gesperrt worden. Zwischen den Ausfahrten Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost hatte am Vormittag ein Auto auf dem Standstreifen gebrannt.