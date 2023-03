1 Der Rettungswagen brachte beide Fahrer in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images/via www.imago-images.de

Offenbar weil er noch schnell über die Ampel fahren wollte, bevor diese auf Rot schaltete, verursachte ein 27-Jährige einen Unfall. Bei dem Zusammenprall an der Autobahnausfahrt Esslingen werden zwei Menschen verletzt, zudem kommt es zu einem langen Rückstau.















Weil ein 27-Jähriger am Mittwoch an einer Ampel an der Anschlussstelle Esslingen der A8 zu schnell abgebogen ist, ist er in den wartenden Gegenverkehr geraten, zwei Menschen haben sich verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann zunächst von Karlsruhe kommend auf der A8 unterwegs. An der Ausfahrt Esslingen fuhr er ab und wollte nach rechts in Richtung Nellingen abbiegen. Dabei geriet er mit seinem Auto zu weit nach links und rammte den Wagen eines 45-Jährigen, der auf der Linksabbiegespur auf Grün wartete. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der 27-Jährige sein Auto zuvor noch einmal beschleunigt, weil die Ampel bereits auf Gelb gesprungen war.

Beide Fahrer wurden durch den heftigen Zusammenprall verletzt und mussten vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt werden. Im Anschluss wurden beide in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt 45 000 Euro. Während die Verletzten versorgt und die zwei beschädigten Fahrzeuge geräumt wurden, kam es im beginnenden Feierabendverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei war insbesondere der aus Esslingen kommende Verkehr betroffen: Ein Stau bis weit über das Körschtalviadukt zurück war die Folge.