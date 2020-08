1 Die Hunde und Katzen wurden zum Teil in Tierheimen aufgenommen. (Symbolfoto) Foto: www.imago-images.de/John Short

Dornstadt - In einem Kleintransporter hat der Zoll auf der A8 nahe Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) 97 Hundewelpen und 3 Katzenjungen entdeckt. Wie das Hauptzollamt Ulm am Montag mitteilte, hatten Beamte den slowakischen Transporter, der auf der Fahrt nach Spanien war, am Sonntag kontrolliert.

Nach Angaben des Tierheims Ulm wurden in Käfigen je fünf bis acht Hunde in dem Wagen transportiert. 27 Hundewelpen und die 3 Katzenjungen erwiesen sich bei einer Untersuchung als krank oder zu jung für die Trennung von der Mutter. Sie wurden von den Tierheimen in Ulm, in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) und in Göppingen aufgenommen.

Der Transporter konnte dem Tierheim zufolge mit den restlichen Tieren weiterfahren. Tierärzte sollen nun die Hunde und Katzen einzeln untersuchen sowie die Dokumente überprüfen. Die Tiere bleiben nun für vier bis sechs Wochen in Quarantäne. Zuvor hatte die „Augsburger Allgemeine“ darüber berichtet.