A8 bei Denkendorf: Sprinter kippt nach Kollision – drei Verletzte

Auf der A8 bei Denkendorf kam es nachts zu einem schweren Unfall. Drei Verletzte und ein hoher Sachschaden waren die Folge.











In der Nacht zu Samstag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8 bei Denkendorf in Fahrtrichtung München. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilt, gingen gegen 1:15 Uhr mehrere Meldungen über einen schweren Verkehrsunfall auf der A8 auf Höhe der Raststätte Denkendorf ein. Es war zu einer Kollision zwischen einem Seat und einem Mercedes Sprinter gekommen. Aufgrund des Zusammenstoßes kippte der Sprinter um und kam in Seitenlage zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt, darunter der 20-jährige Fahrer des Seat, sein 21 Jahre alter Beifahrer sowie der 55-jährige Fahrer des Mercedes. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Sowohl die Fahrzeuge als auch die Leitplanken im Bereich der Unfallstelle wurden stark beschädigt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 46.000 Euro.

Kurzzeitige Sperrung der Fahrbahn

Die Fahrbahn musste im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden, der Verkehr konnte anschließend jedoch an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07116 869-0 bei der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.