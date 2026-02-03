Mit Alkohol in die Leitplanke - 19.000 Euro Schaden

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symboloto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Auf der A8 nach München ist es am Sonntag gegen 15 Uhr bei Kirchheim (Kreis Esslingen) zu einem schwereren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei stand der 55-jährige Unfallverursacher dabei offenbar unter Alkoholeinfluss.

Der Mann fuhr mit seinem VW auf dem rechten Fahrstreifen, als er mit seinem Wagen zwischen den Anschlussstellen Kirchheim/Teck-West und -Ost plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte in die Schutzplanken und wurde von dort abgewiesen.

Anschließend kollidierte der VW seitlich mit dem BMW einer 51-jährigen Autofahrerin, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in Richtng München unterwegs gewesen war. Beide blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 55-Jährige alkoholisiert war. Er musste eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein aushändigen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 19.000 Euro.