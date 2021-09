11 Das Verbindungsstück nach Neuhausen wird noch gebaut.Bauwerke rund um die AS Esslingen im Entwurfsplan. Foto: Ines Rudel

Die neuen Ein- und Ausfahrten der Autobahn in Richtung Karlsruhe sind fertig, und auch die Nordumfahrung Neuhausens ist in Betrieb. Sie soll Anwohner vom Verkehr entlasten.

Die Baustelle der Anschlussstelle Esslingen bei Neuhausen Neuhausen - geht auf die Zielgerade. Im Zuge des Projekts Stuttgart 21 haben die Planer der Bahn die Verkehrsführung neu geordnet. Dieses Projekt ist gerade auf den Fildern sehr komplex. Denn hinter den neu geordneten Ein- und Ausfahrten der Autobahn über die Rampe fahren die Schnellzüge in den Denkendorfer Tunnel, wechseln dann auf die andere Seite der Autobahn. Die Nordumfahrung Neuhausens, die lärm- und staugeplagte Anwohner an der Plieninger Straße vom Verkehr entlasten soll, ist schon fertig. Ebenso sind die Ein- und Ausfahrten in Richtung München und Karlsruhe bereits in Betrieb. Derzeit arbeiten die Bautrupps noch an der Verbindungsstraße nach Neuhausen. Die Anbindung an die Landesstraße soll voraussichtlich Ende September fertig sein.