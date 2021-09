Robert Habeck in Maulbronn Impfgegner stören Rede mit Pfiffen und Sprechchören

An diesen Wahlkampf-Auftritt in Maulbronn wird sich Robert Habeck nicht so gerne erinnern. Bei einer Rede wird er massiv gestört – von etwa 60 Menschen aus der Impfgegner- und Querdenker-Szene.