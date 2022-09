Vollsperrung nach Massenunfall an Stauende

7 Eine Frau ist auf der A6 mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten. Foto: 7aktuell.de/ Friedrich/7aktuell.de | Friedrich

Auf der A6 gerät eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. In der Folge krachen vier weitere Fahrzeuge ins Stauende.















Link kopiert

Aufgrund eines Massenunfalls musste die A6 zwischen Viernheim und Mannheim am späten Samstagabend voll gesperrt werden. Mehrere Fahrzeuge sind in ein Stauende gekracht.

Zunächst war eine Frau mit ihrem Wagen auf nasser Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim ins Schleudern geraten und in die Leitplanke gekracht. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Aufräumarbeiten der Feuerwehr staute sich der Verkehr. In der Folge kam es am Stauende zu einem weiteren Unfall, in den vier weitere Autos verwickelt waren, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallhergang wird derzeit untersucht. Sieben Menschen wurden bei diesem Unfall leicht verletzt, fünf von ihnen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Für die Aufräumarbeiten musste die A6 zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Sperrung wurde um 23.45 Uhr wieder aufgehoben.