Zwei verletzte Polizisten bei Kontrolle in Aalen Autofahrer schleift Polizist 100 Meter weit mit

Polizeibeamte halten einen 24-jährigen Autofahrer in Aalen an und führen einen Alkoholtest durch. Als die Beamten dem Mann das Ergebnis eröffnen, will dieser flüchten und fährt los.