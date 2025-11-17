A45 bei Olpe: Leichenteile auf Autobahn gefunden – Polizei ermittelt

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Erschütternder Fund auf einer Autobahn: Bei Olpe sind auf der A 45 menschliche Körperteile entdeckt worden. Die Polizei bemüht sich um Aufklärung.











Auf der Autobahn 45 sind in der Nähe von Olpe menschliche Körperteile auf der Fahrbahn gefunden worden. Über die erschütternde Entdeckung in der Nacht zu Montag informierten am Morgen die Staatsanwaltschaft Siegen und die Polizei Hagen.

Es handle sich um Körperteile einer noch unbekannten Frau. Sie seien zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg entdeckt worden.

Die Hintergründe waren zunächst noch völlig unklar. Die Polizei setzte eine Mordkommission ein.

Zur Untersuchung der Fundstelle wurde die Autobahn in Richtung Gießen zeitweise voll gesperrt. Die Sperrung sei mittlerweile aber wieder aufgehoben worden, sagte eine Sprecherin.