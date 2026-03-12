A20 bei Lindholz: Wirtschaftsminister von MV nach Autounfall im Krankenhaus

4 Das Auto des Verkehrsministers überschlug sich bei dem Unfall. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Bei einem schweren Unfall auf der A20 überschlägt sich ein Auto. Drei Insassen werden verletzt – unter ihnen Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Wolfgang Blank.











Lindholz - Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (parteilos) ist bei einem Unfall auf der A20 verletzt worden. Das bestätigte sein Ministerium. Er liege im Krankenhaus, sei aber ansprechbar und habe bereits mit seinem Büro telefoniert, hieß es.

Laut Polizei waren am Morgen bei Lindholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Auto und ein Lkw in Fahrtrichtung Rostock zusammengestoßen. Der Lastwagen, ein Sicherungswagen der Autobahnmeisterei, sei zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin von der Standspur auf die linke Spur gewechselt. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Das Auto sei daraufhin gegen die Mittelleitplanke gekracht und habe sich überschlagen.

Polizei spricht von schweren Verletzungen

Der Fahrer und der Mitfahrer des Autos wurden demnach schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Rostock geflogen, so die Polizei. Der 61 Jahre alte Lkw-Fahrer sei leicht verletzt worden. Demnach habe der Sicherungswagen ursprünglich auf der linken Fahrspur eine Baustelle absichern wollen.

Die A20 wurde ab der Anschlussstelle Bad Sülze voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Ab dem Nachmittag war die Autobahn wieder frei, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Wegen der beschädigten Leitplanke dürfe man an der Unfallstelle allerdings vorerst nur 80 Kilometer pro Stunde fahren.

Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 135.000 Euro. Zum Unfallhergang werde noch ermittelt, auch ein Unfallgutachter sei im Einsatz. Zuvor hatte die "Ostseezeitung" berichtet.

Schwesig telefonierte nach dem Unfall mit Blank

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zeigte sich nach dem Unfall ihres Ministers bestürzt. "Die Nachricht hat mich und die Landesregierung schwer getroffen", teilte sie mit. Sie habe zwischenzeitlich kurz mit Blank telefonieren können. Es gehe ihm den Umständen entsprechend. "Ich wünsche Wolfgang Blank und allen anderen Unfallbeteiligten und auch ihren Familien alles Gute. Die Gesundheit steht jetzt an erster Stelle." Genesungswünsche kamen auch von Fraktionen im Schweriner Landtag.