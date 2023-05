1 Ermira Lutolli erzielt zwölf Tore. Aber auch das reicht nicht. Foto: /Herbert Rudel

Die A-Jugend-Handballerinnen des TV Nellingen verlieren im Entscheidungsspiel gegen die HSG Freiburg nach zwei Verlängerungen mit 38:40.















„Jetzt ist es halt so“, sagte Jan Hirschmüller und konnte irgendwie nicht fassen, was er erlebt hatte. Eine zweifache Verlängerung kommt im Handball jedenfalls nicht oft vor. Die war im Entscheidungsspiel um die Qualifikation für die weibliche A-Jugend-Bundesliga zwischen dem von Hirschmüller trainierten TV Nellingen und der HSG Freiburg nötig. Die Junghornissen aus Nellingen unterlagen mit 38:40 (35:35, 28:28, 15:16) und treten in der kommenden Runde nur in der Baden-Württemberg Oberliga an.